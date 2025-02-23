Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Альбасете - Эльденсе: онлайн-трансляция 23 февраля 2025

Альбасете
23.02.2025, воскресенье, 01:00
Испания. Сегунда, 28 тур
- : -
Не начался
Эльденсе
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Альбасете - Эльденсе
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Альбасете
Эльденсе
Прогноз на точный счет матча «Альбасете» – «Леванте», Сегунда, 17 декабря 2024 года
16 декабря 2024, 11:40
На стадионе «Депортиво» обворовали приезжую команду
21 октября 2024, 18:26
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
16 августа 2024, 16:48
11
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
30 декабря 2021, 16:49
2
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
2 марта 2020, 11:48
6
Прогноз на точный счет матча «Альбасете» – «Леванте», Сегунда, 17 декабря 2024 года
16 декабря 2024, 11:40
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
16 августа 2024, 16:48
11
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
30 декабря 2021, 16:49
2
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
2 марта 2020, 11:48
6
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
7 февраля 2020, 22:59
1
На стадионе «Депортиво» обворовали приезжую команду
21 октября 2024, 18:26
Больше новостей
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
07.01.2025
Леванте
Испания. Сегунда, 22 тур
Гранада
- : -
10.01.2025
Бургос
Испания. Сегунда, 22 тур
Расинг де Феррол
- : -
11.01.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 22 тур
Альбасете
- : -
11.01.2025
Расинг
Испания. Сегунда, 22 тур
Уэска
- : -
11.01.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
07.01.2025
Леванте
Испания. Сегунда, 22 тур
Гранада
- : -
10.01.2025
Бургос
Испания. Сегунда, 22 тур
Расинг де Феррол
- : -
11.01.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 22 тур
Альбасете
- : -
11.01.2025
Расинг
Испания. Сегунда, 22 тур
Уэска
- : -
11.01.2025
Мирандес
Последние матчи
Все
Альбасете
Эльденсе
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 