Прогноз на точный счет матча «Альбасете» – «Леванте», Сегунда, 17 декабря 2024 года
На стадионе «Депортиво» обворовали приезжую команду
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
Прогноз на точный счет матча «Альбасете» – «Леванте», Сегунда, 17 декабря 2024 года
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
На стадионе «Депортиво» обворовали приезжую команду