Прогноз на точный счет матча «Альбасете» – «Леванте», Сегунда, 17 декабря 2024 года

«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля

Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»