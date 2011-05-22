«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы

Назван клуб, который может возглавить Абаскаль

«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур