Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
Американский актер Клуни может купить «Малагу»