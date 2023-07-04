«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом