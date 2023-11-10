Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду

В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами

Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»

В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»