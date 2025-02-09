Прогноз на точный счет матча «Гранада» – «Картахена», Сегунда, 17 декабря 2024 года

Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»

Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»