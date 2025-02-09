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Эльче - Тенерифе: онлайн-трансляция 09 февраля 2025

Эльче
09.02.2025, воскресенье, 01:00
Испания. Сегунда, 26 тур
- : -
Не начался
Тенерифе
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Эльче - Тенерифе
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
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Новости команд
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«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
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4 апреля 2023, 17:30
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
4 июля 2023, 23:59
2
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5 июня 2023, 07:47
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
4 апреля 2023, 17:30
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
2 апреля 2023, 21:35
8
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом
1 апреля 2023, 23:51
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
12 сентября 2024, 14:52
1
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
11 сентября 2024, 16:32
2
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
20 июня 2022, 07:15
Кубок Испании. «Атлетик» победил «Тенерифе» в серии пенальти, в матче шесть голов и два удаления
29 января 2020, 01:50
1
«Ганновер» – в годовщину смерти Энке: «Память – это благодарность сердца»
10 ноября 2017, 18:06
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