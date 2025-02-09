Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»

Прогноз на точный счет матча «Кордоба» – «Эйбар», Сегунда, 17 декабря 2024 года

Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде

Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»

Прогноз на точный счет матча «Кордоба» – «Эйбар», Сегунда, 17 декабря 2024 года

Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде

Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»

Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой

«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)

«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты