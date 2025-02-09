Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде
Прогноз на точный счет матча «Кордоба» – «Эйбар», Сегунда, 17 декабря 2024 года
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде
Прогноз на точный счет матча «Кордоба» – «Эйбар», Сегунда, 17 декабря 2024 года
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»