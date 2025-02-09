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Кордоба - Уэска: онлайн-трансляция 09 февраля 2025

Кордоба
09.02.2025, воскресенье, 01:00
Испания. Сегунда, 26 тур
- : -
Не начался
Уэска
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Личные встречи
Таблица
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Статистика матча Кордоба - Уэска
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0
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Новости команд
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Кордоба
Уэска
Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде
22 декабря 2024, 11:35
Прогноз на точный счет матча «Кордоба» – «Эйбар», Сегунда, 17 декабря 2024 года
16 декабря 2024, 11:44
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
5 сентября 2024, 12:48
9
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа 2024, 20:16
1
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
14 июля 2024, 22:26
6
Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде
22 декабря 2024, 11:35
Прогноз на точный счет матча «Кордоба» – «Эйбар», Сегунда, 17 декабря 2024 года
16 декабря 2024, 11:44
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
5 сентября 2024, 12:48
9
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа 2024, 20:16
1
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
14 июля 2024, 22:26
6
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
18 июля 2022, 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
20 мая 2022, 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
10 февраля 2022, 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
29 января 2022, 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
27 января 2022, 09:26
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- : -
07.01.2025
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Испания. Сегунда, 22 тур
Гранада
- : -
10.01.2025
Бургос
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Расинг де Феррол
- : -
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Альбасете
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11.01.2025
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