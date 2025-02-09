Прогноз на точный счет матча «Гранада» – «Картахена», Сегунда, 17 декабря 2024 года
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
Прогноз на точный счет матча «Гранада» – «Картахена», Сегунда, 17 декабря 2024 года
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»