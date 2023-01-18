Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб