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Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно»