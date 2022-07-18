Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
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Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона