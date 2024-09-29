Расинг де Феррол

«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании