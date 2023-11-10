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В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
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Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
Американский актер Клуни может купить «Малагу»