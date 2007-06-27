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Судьи
Главный судья:
Алексей Резников (Ярославль)
Помощники:
В.Степанищев (Воронеж), А.Пищулин (Ульяновск)

Урал - Локомотив

27.06.2007, Среда, 17:00 мск Россия. Кубок, 1/16 финала Урал - Локомотив
Чемпионат России 1996
32 тур
21 октября, понедельник 00:00 Урал 2:1 Локомотив
15 тур
21 мая, вторник 00:00 Локомотив 5:1 Урал
Чемпионат России 1995
28 тур
14 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Урал
4 тур
29 апреля, суббота 00:00 Урал 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1994
20 тур
14 августа, воскресенье 00:00 Урал 4:4 Локомотив
13 тур
18 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Урал
Чемпионат России 1993
30 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 3:0 Урал
14 тур
9 июня, среда 00:00 Урал 1:3 Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 16 тур
22 июля, среда 00:00 Урал 3:1 Локомотив
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Урал
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