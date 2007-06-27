Урал - Локомотив

|32 тур
|21 октября, понедельник
|00:00
|Урал
|2:1
|Локомотив
|15 тур
|21 мая, вторник
|00:00
|Локомотив
|5:1
|Урал
|32 тур
|21 октября, понедельник
|00:00
|Урал
|2:1
|Локомотив
|15 тур
|21 мая, вторник
|00:00
|Локомотив
|5:1
|Урал
|28 тур
|14 октября, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:1
|Урал
|4 тур
|29 апреля, суббота
|00:00
|Урал
|1:2
|Локомотив
|20 тур
|14 августа, воскресенье
|00:00
|Урал
|4:4
|Локомотив
|13 тур
|18 мая, среда
|00:00
|Локомотив
|0:1
|Урал
|30 тур
|3 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Урал
|14 тур
|9 июня, среда
|00:00
|Урал
|1:3
|Локомотив