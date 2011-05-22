«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур

Назван клуб, который может возглавить Абаскаль

Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»

Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой

«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)

«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты