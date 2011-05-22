Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024