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Торпедо - Динамо

17.04.1999, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Чемпионат России, 3 тур Торпедо - Динамо
Чемпионат России 1998
20 тур
7 августа, пятница 00:00 Торпедо 2:2 Динамо
5 тур
25 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
14 тур
18 июня, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:5 Динамо
17 тур
16 июля, вторник 00:00 Динамо 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
13 тур
28 июня, среда 00:00 Торпедо 0:0 Динамо
Чемпионат России 1994
20 тур
14 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
13 тур
18 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Торпедо
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Динамо 3:2 Торпедо
11 тур
12 мая, среда 00:00 Торпедо 0:4 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 6 2 75:24 +51 72
2. Локомотив 30 20 5 5 62:30 +32 65
3. ЦСКА 30 15 10 5 56:29 +27 55
4. Торпедо М 30 13 11 6 38:33 +5 50
5. Динамо М 30 12 8 10 44:41 +3 44
6. Алания 30 12 7 11 54:45 +9 43
7. Ростов 30 11 8 11 32:38 -6 41
8. Зенит 30 9 12 9 36:34 +2 39
9. Уралан 30 10 6 14 27:34 -7 36
10. Сатурн 30 8 10 12 30:38 -8 34
11. Локомотив НН 30 9 6 15 33:48 -15 33
12. Крылья Советов 30 8 7 15 39:49 -10 31
13. Ротор 30 7 10 13 36:51 -15 31
14. Черноморец Нв 30 7 8 15 31:49 -18 29
15. Жемчужина 30 5 11 14 29:55 -26 26
16. Шинник 30 5 9 16 21:45 -24 24
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