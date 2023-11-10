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Уэска
Депортиво
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
9 июня, 22:01
4
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
29 мая 2023, 09:09
0
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»
13 марта 2023, 09:27
2
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
18 июля 2022, 19:52
0
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
20 мая 2022, 11:11
0
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
10 февраля 2022, 17:21
0
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
29 января 2022, 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
27 января 2022, 09:26
1
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
9 июня, 22:01
4
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
29 мая 2023, 09:09
0
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»
13 марта 2023, 09:27
2
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Уэска
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Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
2 : 0
13.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 4 тур
Гранада
1 : 1
07.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 3 тур
Депортиво
1 : 0
01.09.2024
Расинг де Феррол

Уэска - Депортиво: обзор матча 23 августа 2024

Уэска
23.08.2024, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
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Депортиво
39' O. Sielva (П)
90+3' Ж. Бласко
54' Х. Наварро
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Уэска - Депортиво
Матч завершен
ГОЛ! 2:1! Жереми Бласко
Пас отдал Хорхе Пулидо
90' +3
90' +1
Замена
Luis Rodriguez ️️️️➡️️ Марио Сориано
90' +1
Замена
Уго Рама ️️️️➡️️ Peke
Желтая карточка
Oscar Sielva
90'
Замена
Ayman Arguigue ️️️️➡️️ Серхио Энрих
84'
79'
Замена
David Álvarez ️️️️➡️️ David Mella
78'
Замена
Оменуке Мфулу ️️️️➡️️ Хосе Анхель Хурадо
Замена
Hugo Vallejo ️️️️➡️️ Хоакин Муньос
65'
Замена
Rubén Pulido ️️️️➡️️ Тони Абад
65'
Желтая карточка
Javier Pérez Mateo
63'
Желтая карточка
Ignasi Vilarrasa
61'
Замена
Жерард Валентин ️️️️➡️️ P. Soko
55'
Замена
Iker Kortajarena ️️️️➡️️ J. Mier
55'
54'
ГОЛ! 1:1! Химо Наварро
Пас отдал Peke
Желтая карточка
J. Mier
51'
46'
Замена
Барберо ️️️️➡️️ Алейш Петха
ГОЛ с пенальти! 1:0! Oscar Sielva
39'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
14
Хорхе Пулидо
(К) ЦЗ
15
Жереми Бласко
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
23
Oscar Sielva
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
19
P. Soko
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Депортиво
1
Germán Parreño
ВР
4
Пабло Мартинес
ЦЗ
15
Pablo Vázquez
ЦЗ
6
Алейш Петха
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
8
Diego Villares
ЦП
17
David Mella
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
10
Peke
ЦП
20
Хосе Анхель Хурадо
ЦП
28
Лукас
(К) ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
30
Adrián Pereda
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
18
Diego González
ЦЗ
27
Javier Hernández
ЦП
28
Alex Fita
ЦП
22
Iker Kortajarena
ЦП
7
Жерард Валентин
ПВ
10
Hugo Vallejo
ЦФ
34
Sergi Armero
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
Депортиво
25
Элтон Лейте
ВР
13
Eric Puerto
ВР
31
Pablo García
ЦЗ
5
Dani Barcia
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
27
Rubén Lopez
ЦП
22
Уго Рама
АП
19
J. Sanchez
ЦФ
24
Luis Rodriguez
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
9
Барберо
ЦФ
3-2-5
14
Пулидо
15
Бласко
2
Абад
23
8
11
Муньос
6
19
20
13
4-5-1
1
23
Наварро
4
Мартинес
15
6
Петха
8
21
Сориано
10
20
Хурадо
17
28
Лукас
6
22
22
6
19
7
Валентин
7
Валентин
19
11
Муньос
10
10
11
Муньос
2
Абад
4
4
2
Абад
9
Энрих
33
33
9
Энрих
20
Хурадо
12
Мфулу
12
Мфулу
20
Хурадо
10
22
Рама
22
Рама
10
21
Сориано
24
24
21
Сориано
17
11
11
17
6
Петха
9
Барберо
9
Барберо
6
Петха
Остались в запасе
Уэска
Депортиво
1
Хуан Перес
ВР
30
Adrián Pereda
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
18
Diego González
ЦЗ
27
Javier Hernández
ЦП
28
Alex Fita
ЦП
34
Sergi Armero
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
25
Элтон Лейте
ВР
13
Eric Puerto
ВР
31
Pablo García
ЦЗ
5
Dani Barcia
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
27
Rubén Lopez
ЦП
19
J. Sanchez
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
30
Adrián Pereda
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
18
Diego González
ЦЗ
27
Javier Hernández
ЦП
28
Alex Fita
ЦП
34
Sergi Armero
ЦФ
Остались в запасе
25
Элтон Лейте
ВР
13
Eric Puerto
ВР
31
Pablo García
ЦЗ
5
Dani Barcia
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
27
Rubén Lopez
ЦП
19
J. Sanchez
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Уэска - Депортиво
4
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
3
11
Нарушения
12
5
Офсайды
2
1
Количество передач
338
466
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7
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Информация о матче
Главный судья:
Iosu Galech Apezteguia, Spain
Стадион:
El Alcoraz, Huesca
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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