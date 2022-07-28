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Хартберг
Вольфсберг
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
8 августа, 16:17
2
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
28 июля 2022, 07:31
0
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
24 июля 2022, 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
9 июля 2021, 20:59
3
Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг», Бэйл забил гол
24 февраля 2021, 21:54
0
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
24 июля 2022, 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
9 июля 2021, 20:59
3
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
8 августа, 16:17
2
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
28 июля 2022, 07:31
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг», Бэйл забил гол
24 февраля 2021, 21:54
0
Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя
24 февраля 2021, 21:13
2
Лига Европы. «Милан» упустил победу над «Црвеной Звездой», «МЮ» и «Тоттенхэм» разгромили соперников
18 февраля 2021, 22:54
2
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Последние матчи
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Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
2 : 0
29.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
2 : 0
29.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Хартберг
1 : 1
31.08.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Хартберг
1 : 1
18.08.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
1 : 1
14.09.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
1 : 5
01.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
4 : 2
25.08.2024
Грацер

Хартберг - Вольфсберг: обзор матча 01 марта 2025

Хартберг
01.03.2025, суббота, 00:00
Австрия. Бундеслига, 20 тур
- : -
Не начался
Вольфсберг
Матч
Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Хартберг - Вольфсберг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
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Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Австрия. Бундеслига
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Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
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