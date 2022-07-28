Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
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«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг», Бэйл забил гол
Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя
Лига Европы. «Милан» упустил победу над «Црвеной Звездой», «МЮ» и «Тоттенхэм» разгромили соперников