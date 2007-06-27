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Судьи
Главный судья:
Юрий Куница (Краснодар)
Помощники:
И.Писанко, С.Романов (оба - Новосибирск)

Носта - Москва

27.06.2007, Среда, 17:00 мск Россия. Кубок, 1/16 финала Носта - ФК Москва
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