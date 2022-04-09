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Сент-Джонстон
Селтик
«Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 20:50
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:54
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
«Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
17 сентября, 11:51
0
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
18 августа, 13:47
3
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
9 апреля 2022, 22:40
0
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
23 января 2022, 08:38
2
«Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 20:50
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:54
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
«Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
17 сентября, 11:51
0
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Последние матчи
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Сент-Джонстон
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Росс Каунти
3 : 3
21.09.2024
Сент-Джонстон
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хиберниан
2 : 0
14.09.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
2 : 0
14.09.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Росс Каунти
3 : 3
21.09.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хиберниан
2 : 0
14.09.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
31.08.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
24.08.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
2 : 0
14.09.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Селтик
3 : 0
01.09.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
0 : 3
25.08.2024
Селтик

Сент-Джонстон - Селтик: обзор матча 05 апреля 2025

Сент-Джонстон
05.04.2025, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
- : -
Не начался
Селтик
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сент-Джонстон - Селтик
Всего ударов по воротам
0
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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0
Сейвы
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0
Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
0
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Шотландия. Премьер-лига
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Будущие
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
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