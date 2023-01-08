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Росс Каунти
Килмарнок
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
16 мая, 10:26
0
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
8 января 2023, 15:50
0
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
11 ноября 2018, 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
15 июля 2018, 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
7 июля 2018, 22:14
5
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
11 ноября 2018, 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
15 июля 2018, 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
7 июля 2018, 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
27 сентября 2016, 11:13
17
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
27 сентября 2016, 10:37
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
16 мая, 10:26
0
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
8 января 2023, 15:50
0
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
9 мая 2017, 16:59
2
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Последние матчи
Все
Росс Каунти
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
1 : 1
28.09.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Килмарнок
3 : 3
28.09.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Росс Каунти
3 : 3
21.09.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Сент-Миррен
2 : 2
14.09.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Росс Каунти
2 : 0
14.09.2024
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
1 : 1
28.09.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Росс Каунти
3 : 3
21.09.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Росс Каунти
2 : 0
14.09.2024
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
0 : 1
31.08.2024
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
6 : 0
24.08.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Килмарнок
3 : 3
28.09.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Сент-Миррен
2 : 2
14.09.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Килмарнок
1 : 1
01.09.2024
Хиберниан
Лига конференций, 4 раунд
Килмарнок
1 : 1
29.08.2024
Копенгаген
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Абердин
2 : 0
25.08.2024
Килмарнок

Росс Каунти - Килмарнок: обзор матча 01 марта 2025

Росс Каунти
01.03.2025, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
Килмарнок
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Росс Каунти - Килмарнок
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Шотландия. Премьер-лига
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Текущие
Будущие
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
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