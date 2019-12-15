Форварду «Рейнджерс» Морелосу показали вторую желтую карточку за кулак в адрес фанатов соперника

«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен

ШПЛ. «Рейнджерс» перед полетом в Уфу упустил победу над «Мазервеллом», в матче забито шесть мячей

Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»