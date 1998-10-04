Алания - Локомотив

|12 тур
|17 июня, среда
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Алания
|24 тур
|23 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Алания
|7 тур
|23 апреля, среда
|00:00
|Алания
|1:2
|Локомотив
|29 тур
|29 сентября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Алания
|12 тур
|15 мая, среда
|00:00
|Алания
|1:0
|Локомотив
|28 тур
|19 сентября, воскресенье
|00:00
|Алания
|1:0
|Локомотив
|12 тур
|17 мая, понедельник
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Алания
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|17
|8
|5
|58:27
|+31
|59
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|5
|8
|50:22
|+28
|56
|3.
|Локомотив
|30
|16
|7
|7
|45:28
|+17
|55
|4.
|Ротор
|30
|12
|12
|6
|52:37
|+15
|48
|5.
|Зенит
|30
|12
|11
|7
|42:25
|+17
|47
|6.
|Ростов
|30
|11
|11
|8
|42:38
|+4
|44
|7.
|Уралан
|30
|12
|6
|12
|39:41
|-2
|42
|8.
|Алания
|30
|11
|7
|12
|46:39
|+7
|40
|9.
|Динамо М
|30
|8
|15
|7
|31:30
|+1
|39
|10.
|Черноморец Нв
|30
|9
|11
|10
|38:38
|0
|38
|11.
|Торпедо М
|30
|9
|10
|11
|38:34
|+4
|37
|12.
|Крылья Советов
|30
|9
|8
|13
|25:37
|-12
|35
|13.
|Жемчужина
|30
|9
|8
|13
|31:48
|-17
|35
|14.
|Шинник
|30
|9
|8
|13
|30:40
|-10
|35
|15.
|Балтика
|30
|7
|11
|12
|32:43
|-11
|32
|16.
|Тюмень
|30
|2
|2
|26
|17:89
|-72
|8