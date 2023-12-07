Президент «Герты» умер в возрасте 43 лет
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
Самая нелепая травма в футболе – ее получил президент немецкого клуба
«Севилья» заплатила 10 миллионов за бельгийского вингера
Экс-игрок «Барселоны» анонсировал завершение карьеры
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Экс-игрок «Барселоны» анонсировал завершение карьеры
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Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»