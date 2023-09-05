«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба

«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера

«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»

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«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера

«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»

Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»

Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ

«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»

В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб