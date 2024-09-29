Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги

Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ

Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге