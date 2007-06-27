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Судьи
Главный судья:
Александр Гончар (Сочи)
Помощники:
В.Правило, М.Еровенко (оба - Краснодар)

Динамо Бр - Зенит

27.06.2007, Среда, 19:00 мск Россия. Кубок, 1/16 финала Динамо Бр - Зенит
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