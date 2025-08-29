Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Целе», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Целе», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
«Спартак» объявил о трансфере защитника Мангаша
Финансовые подробности трансфера Мангаша в «Спартак»
Переход Мангаша в «Спартак» может сорваться из-за шуточного видео
Агент Мангаша заявил о согласовании перехода игрока в «Спартак»