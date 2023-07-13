Санта-Клара

Российские вратари сыграли на ноль в матчах чемпионатов Норвегии и Португалии
Кафанов ответил, следят ли в сборной России за вратарем «Фамаликана» Злобиным
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
«Рубин» ведет переговоры с бразильцем, которого зимой хотел арендовать ЦСКА
«Урал» выкупил защитника за 1,5 миллиона
«Урал» выкупил защитника за 1,5 миллиона
«Ростов» объявил о переходе вингера сборной Ирана
«Урал» подписал третьего новичка из Португалии за текущее лето
«Урал» близок к покупке бразильского защитника
«Ростов» подпишет иранца из «Санта-Клары»
Российские вратари сыграли на ноль в матчах чемпионатов Норвегии и Португалии
Кафанов ответил, следят ли в сборной России за вратарем «Фамаликана» Злобиным
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
«Рубин» ведет переговоры с бразильцем, которого зимой хотел арендовать ЦСКА
Матч «Спортинга» в Португалии перенесли из-за протестов полицейских