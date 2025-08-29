Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
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Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
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Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов