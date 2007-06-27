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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники:
В.Лебедев (Санкт-Петербург), В.Семенов (Гатчина)

Торпедо - Химки

27.06.2007, Среда, 19:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Кубок, 1/16 финала Торпедо - Химки
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