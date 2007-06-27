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Судьи
Главный судья:
Алексей Ковалев (Тамбов)
Помощники:
В.Ходеев (Воронеж), Л.Антонов (Владимир)

Балтика - ЦСКА

27.06.2007, Среда, 20:00 мск Россия. Кубок, 1/16 финала Балтика - ЦСКА
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 ЦСКА 2:0 Балтика
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Балтика 1:1 ЦСКА
Чемпионат России 1997
30 тур
4 октября, суббота 00:00 Балтика 1:1 ЦСКА
13 тур
14 июня, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Балтика
Чемпионат России 1996
32 тур
19 октября, суббота 00:00 Балтика 2:1 ЦСКА
15 тур
7 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Балтика
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