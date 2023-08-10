«Сампдория» уволила Пирло
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
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«Сампдория» уволила Пирло
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Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма