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Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
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Ваноли может возглавить «Палермо»
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Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
Ваноли может возглавить «Палермо»