«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая

Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)

Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)

«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»

Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд

«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче

«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А