«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
Серия А. «Интер» уступил аутсайдеру (0:1)
«Сассуоло» – «Интер»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3
«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
Серия А. «Интер» уступил аутсайдеру (0:1)
«Сассуоло» – «Интер»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3