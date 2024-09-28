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«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
«Рубин» определился с заменой для Даку
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
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