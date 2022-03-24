«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера

«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали

Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б

Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»