В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
Ваноли может возглавить «Палермо»
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
Ди Марцио: Каррера возглавит «Бари» из третьего итальянского дивизиона
Каррера мог возглавить «Бари»
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
Ваноли может возглавить «Палермо»