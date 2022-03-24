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Брешиа
Мантова
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
24 марта 2022, 08:56
0
Официально: «Милан» выкупил Тонали
8 июля 2021, 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
5 июля 2021, 23:00
0
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
9 июня 2021, 13:46
2
Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»
10 сентября 2020, 12:12
0
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
24 марта 2022, 08:56
0
Официально: «Милан» выкупил Тонали
8 июля 2021, 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
5 июля 2021, 23:00
0
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
9 июня 2021, 13:46
2
Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»
10 сентября 2020, 12:12
0
Михайлович: «Балотелли в плохой форме»
4 сентября 2015, 14:40
1
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Последние матчи
Все
Брешиа
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Кубок, 2 раунд
Монца
3 : 1
26.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Монца
3 : 1
26.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
1 : 2
31.08.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
2 : 0
14.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 0
01.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
1 : 0
28.08.2024
Мантова

Брешиа - Мантова: обзор матча 05 апреля 2025

Брешиа
05.04.2025, суббота, 00:00
Италия. Серия В, 32 тур
- : -
Не начался
Мантова
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Брешиа - Мантова
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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