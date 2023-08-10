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Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
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«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
«Рубин» определился с заменой для Даку
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024