Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
Ваноли может возглавить «Палермо»
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты