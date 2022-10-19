Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
Сионек стал игроком «Палермо»