Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
Сионек стал игроком «Палермо»
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера