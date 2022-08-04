«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
Гаттузо вернулся в «Пизу»
Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»