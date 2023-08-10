«Сампдория» уволила Пирло
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
«Сампдория» уволила Пирло
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
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