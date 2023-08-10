Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Сампдория
Козенца
«Сампдория» уволила Пирло
29 августа, 19:08
0
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
11 мая, 00:34
0
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
10 августа 2023, 21:53
0
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
27 июня 2023, 20:24
0
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
27 июня 2023, 12:39
0
«Сампдория» уволила Пирло
29 августа, 19:08
0
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
11 мая, 00:34
0
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
10 августа 2023, 21:53
0
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
27 июня 2023, 20:24
0
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
27 июня 2023, 12:39
0
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
14 августа 2021, 00:27
5
Больше новостей
Последние матчи
Все
Сампдория
Козенца
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 1
25.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
1 : 0
21.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 1
25.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
1 : 0
21.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 4 тур
Сампдория
0 : 0
31.08.2024
Бари
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
0 : 0
28.08.2024
Специя

Сампдория - Козенца: обзор матча 01 февраля 2025

Сампдория
01.02.2025, суббота, 00:00
Италия. Серия В, 24 тур
- : -
Не начался
Козенца
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сампдория - Козенца
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+