Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты