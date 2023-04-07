В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
Ваноли может возглавить «Палермо»
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
Гаттузо вернулся в «Пизу»
Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»